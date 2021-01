Nantes : Dabo à la Juventus

UFFICIALE | Abdoulaye Dabo è un nuovo giocatore dell'#Under23 ⚪️⚫️

Classe 2001, arriva dal Nantes a titolo temporaneo con opzione per l'acquisizione definitiva al termine della stagione.



Benvenuto 🇫🇷#ForzaJuve pic.twitter.com/sWE9yIgqvB



— JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) January 13, 2021

Dabo espère séduire Pirlo

Un milieu français de 19 ans va se produire avec les moins de 23 ans de la Juventus à partir de ce mois de janvier.Il est prêté, avec option d’achat (de 1.5M€) pouvant être levée à l’issue de l’exercice en cours. A Turin, ce jeune espoir va essayer de tirer son épingle du jeu, et marcher sur les pas de Paul Pogba et de Kingsley Coman plutôt que ceux de Vincent Péricard ou Jean-Claude Ntenda.Dabo avait été le plus jeune joueur à parapher un contrat pro avec Nantes. Il n'avait que 16 ans à l'époque.C’était sous la houlette du Portugais Miguel Cardoso en 2018/2019. A Turin, il espère pouvoir percer plus rapidement.