Christian Gourcuff est un homme de convictions. Le technicien breton l'a encore rappelé dans un entretien accordé au Télégramme, ce mardi, où il fustige le modèle économique du football. "Le foot est devenu un business comme un autre, le reflet de l’économie mondiale, a-t-il tancé. C’est la recherche du profit comme unique objectif qui conduit à ces extrêmes. Il n’y a qu’à observer l’évolution des statuts des clubs. Nous sommes passés d’associations avec des personnes ou personnalités locales à des structures avec à leur tête des fonds de pension étrangers, américains par exemple, qui ne savent même pas que le foot existe, mais qui ont trouvé un moyen de faire du business ou de communiquer".

Gourcuff : "Quand on spécule, on ne gagne pas toujours"

"Et le problème, ce ne sont pas les hauts salaires ou le montant important des transferts, c’est que l’on dépense l’argent que l’on n’a pas", a continué l'entraîneur de Nantes. ". Mais quand on spécule, on ne gagne pas toujours. Quand il arrive un imprévu, comme c’est le cas aujourd’hui, on s’aperçoit que ce modèle n’a aucun avenir. Les clubs sont endettés… et s’endettent."