Nantes : Blas reste finalement au club

Vers une prolongation pour Blas ?



Se queda (et je parle pas du ballon) pic.twitter.com/UftPZGFLaY

— Alban Lafont (@AlbanLafont) August 26, 2022

Un retournement de situation improbable. Jeudi, L'Equipe indiquait que Ludovic Blas n'allait pas prendre part à l'opposition entre Nantes et Toulouse, dimanche pour le compte de la 4ème journée de Ligue 1 (13 heures). Désireux de rejoindre Lille, le milieu offensif ne voulait pas disputer la rencontre en raison d'un mal-être sur le plan psychologique. Plus tôt dans la journée de ce vendredi, Antoine Kombouaré a lui-même confirmé cette donnée en conférence de presse. "Mais d'après les informations de Ouest-France, Blas va bien rester au sein du FC Nantes pour cet exercice 2022-2023. Le média indique qu'. Un accord avait pourtant été trouvé entre Lille et Nantes autour d'un transfert de 15 millions d’euros et 2,5 millions d’euros de bonus mais vraisemblablement, ce vendredi a été décisif concernant un futur à Nantes. Ainsi, Blas pourrait bien figurer dans le groupe afin d'affronter Toulouse, alors qu'il a signifié à ses dirigeants son désir de rester (selon Prime Video).Le capitaine des Canaris, Alban Lafont, s'est fendu d'un tweet avec les mots suivants :. Une référence à un comportement passé de Gérard Piqué qui, en 2017, alors que Neymar était annoncé du côté du PSG, avait posté une photo de lui avec le Brésilien du Barça et les mêmes mots. Quelques jours plus tard, pourtant, Neymar avait rejoint le club de la capitale pour 222 millions d'euros.