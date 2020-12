Nantes accueille Domenech

Le FC Nantes annonce ce jour la nomination de Raymond Domenech au poste d’entraîneur de l’équipe première jusqu’à la fin de la saison 2020-2021.

— FC Nantes (@FCNantes) December 26, 2020

Le FC Nantes officialise Raymond Domenech et confirme ainsi les derniers bruits dans les médias. L'arrivée de l'ancien sélectionneur de l'Équipe de France (2004-2010), est désormais actée. Le coach âgé de 68 ans succède comme prévu à Patrick Collot.pour le compte de la 18ème journée, alors que les Canaris, seizièmes de Ligue 1 et ne comptant que trois longueurs d'avance sur la zone rouge, n'ont déjà plus le droit à l'erreur.à compter du 26 décembre 2020. Le technicien s’est engagé jusqu’à la fin de la saison 2020-2021 avec le club des bords de l’Erdre.", peut-on ainsi lire sur le communiqué officiel des Canaris publié ce samedi soir. "Je suis très heureux et très fier de rejoindre aujourd’hui un club mythique français comme le FC Nantes. J’ai hâte de me mettre au travail avec le staff et de tout mettre en œuvre pour que le club retrouve une place digne de son rang. Je tiens à remercier tout particulièrement Waldemar et Franck Kita de m’offrir cette magnifique opportunité de retrouver les terrains et de commencer avec ce magnifique derby contre Rennes le 6 janvier. Allez Nantes !", a déclaré l'intéressé sur le site officiel de sa nouvelle formation.