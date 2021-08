Nainggolan n'est plus un joueur de l'Inter Milan

📃 | COMUNICATO

FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il calciatore Radja Nainggolan per la risoluzione del contratto con il Club 👇 https://t.co/O2cMtdcFtz



— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) August 10, 2021

Nainggolan part avec 1,5 M€

L’histoire entre l’Inter Milan et Radja Nainggolan se termine là. Le champion d’Italie en titre annonce dans un communiqué « avoir trouvé un accord » avec le milieu de terrain pour la résiliation de son contrat qui expirait l’an prochain. Arrivé chez les Nerazurri en 2018 contre un chèque de 38 M€, l'ancien international belge (30 sélections) aura joué une saison pleine avec le club milanais avant d’être prêté à Cagliari pour l’exercice suivant et la seconde partie du cru 2020-2021. Selon la Gazzetta dello Sport, les deux parties sont tombées d’accord ce mardi concernant cette issue et le million et demi d’euros que percevra le protagoniste comme indemnité de départ.En 41 matches sous le maillot intériste, Nainggolan aura marqué sept buts. A 33 ans, celui qui n’a jamais quitté le championnat italien doit trouver un nouveau club à douze jours du début du nouvel exercice de Serie A. Un retour à Cagliari est très probable selon les médias italiens. D’autres écuries se seraient positionnées mais le club rossoblu resterait la priorité du natif d’Anvers. « Le Ninja » a pris part à 188 rencontres avec Cagliari. Il avait demandé à l’été 2019 à l'Inter de rejoindre le club sarde, où il est passé entre 2010 et 2014, pour rester aux côtés de sa femme Claudia atteinte d’un cancer.