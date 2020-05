Nabil Fekir espère une offre du Real ou du Barça

Nabil Fekir n'aurait pas l'intention de quitter le Bétis Séville pour rejoindre un club de moindre envergure cet été. L'ancien lyonnais vise très haut d'après les médias espagnols. Un an après son arrivée en Andalousie (pour près de 20 millions d'euros), l'ancien capitaine de Lyon vise le Real Madrid ou le FC Barcelone. Le milieu offensif français, sous contrat jusqu'en 2023, vaut au moins 50 millions d'euros. Le prix exigé par les dirigeants du Betis Séville pour l'international tricolore selon AS. Des clubs comme Arsenal, Newcastle et l'AC Milan se seraient renseignés sur la disponibilité de Nabil Fekir, mais ce dernier préférerait des formations d'un plus grand standing toujours selon la même source.

vidéo : fekir fait vaciller le barça