Muleka au Standard, Mazembe confirme

Avant même son officialisation par le club belge, le TP Mazembe vient de confirmer le transfert de Jackson Muleka au Standard de Liège. L’attaquant formé par les Corbeaux a signé un contrat de quatre ans plus une année en option, pour un montant non divulgué à ce stade. Le communiqué mis en ligne sur tpmazembe.com contient une phrase lourde de sens. "Le Tout Puissant Mazembe se réjouit de cette mutation qui a pu s’opérer, dans l’intérêt des trois parties, grâce à l’étroite collaboration entre les deux clubs et sans l’intervention d’intermédiaires", précise le club du président Moïse Katumbi, qui confirme ainsi sa volonté de contrôler la destinée sportive de ses joueurs, quand bien même ces derniers mandateraient des agents FIFA pour gérer leurs carrières.

Et c'est ainsi que Jackson Muleka, courtisé par le LOSC et représenté par le très réputé Federico Pastorello, se retrouve engagé dans la "collaboration" de son club formateur avec le Standard. Collaboration qui "avait déjà permis par le passé le transfert des anciens joueurs du TP Mazembe, Christian Luyindama, Merveille Bope et Jonathan Bolingi, avec le succès que l’on connait." Nous y reviendrons.