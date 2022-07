Moussa Dembélé a des touches en Premier League

Moussa Dembélé a comme priorité de continuer son parcours à l’Olympique Lyonnais, car il croit en nouveau projet des Gones, notamment après les retours au club de Corentin Tolisso et d’Alexandre Lacazette. Néanmoins, il n’est pas impossible de le voir traverser la Manche et retrouver le championnat anglais durant l'intersaison en cours.

L’OL prêt à vendre Moussa Dembélé

Southampton fait partie des clubs intéressées par l’ancien joueur de Fulham. Les Saints pensent obtenir ce renfort à un prix réduit. A en croire The Sun, ils espèrent pouvoir convaincre les Lyonnais de leur céder l’attaquant contre 12M€ maximum.

Dembélé, 26 ans depuis mardi et qui possède encore un an de contrat, a été prêté à l'Atletico Madrid il y a deux saisons. Lyon ne le laissera cependant plus partir en prêt, car il veut récupérer de l'argent en cette période de mercato, même si ce n’est pas avec cette cession qu’ils vont pouvoir bien renflouer leurs caisses.