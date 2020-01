Mourinho (Tottenham) cherche un remplaçant à Harry Kane

Au début du mercato hivernal, José Mourinho et son club de Tottenham ont fait savoir qu’ils ne cherchaient pas particulièrement à se renforcer en ce mois de janvier. La donne a depuis changé en raison de la longue indisponibilité de Harry Kane. Touché à la cuisse, ce dernier ne reviendra pas avant avril. Les pronostics les moins optimistes laissent même craindre une absence de ce dernier à l’Euro 2020. Evidemment, devant cette importante défection, les Londoniens ne pouvaient pas rester les bras croisés. « Oui, on a besoin d’un attaquant. Mais cela doit être un transfert positif pour nous. Ce n'est pas facile, mais nous essayons de faire venir ce type de joueur à l'équipe », a avoué Mourinho.

Mourinho réagit aux rumeurs

Dans la presse anglaise, de nombreux noms ont circulé comme potentiels renforts pour les vice-champions d’Europe, dont ceux du Polonais Krzystof Piatek (Milan) ou du Parisien Edinson Cavani. The Special One a été prié par les journalistes de démêler le vrai du faux. Il ne l’a pas fait, mais a assuré : « On entend beaucoup de noms, mais je pense que la majorité viennent de l'entourage des joueurs qui cherchent à caser leurs clients sur le marché. »