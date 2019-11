Mourinho fait déjà son recrutement à Lille

🔴 Communiqué : départ de Joao Sacramento et Nuno Santos https://t.co/0XSMgZQjwc pic.twitter.com/oLPAlVvNAb

L’arrivée de José Mourinho à Tottenham a largement impacté… le LOSC. Ce mercredi, le club lillois a officialisé les départs de Joao Sacramento et Nuno Santos pour l’Angleterre, où ils rejoindront le staff du technicien portugais. Le premier était adjoint de Christophe Galtier et avait été directement impliqué dans le recrutement de joueurs. Le second était l’entraîneur des gardiens. Il s’agit de deux énormes pertes pour les Dogues, qui s’apprêtent à affronter le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, ce vendredi (20h45) dans le cadre de la 14eme journée de Ligue 1. Les deux hommes seront remplacés « par des solutions internes » dans un premier temps, a annoncé Lille.