Mauro Icardi n'entre pas dans les plans du Paris Saint-Germain. S'il n'avait déjà pas beaucoup de temps de jeu sous les ordres de Mauricio Pochettino, l'international argentin en aura encore moins sous la houlette d'un Christophe Galtier qui ne compte pas sur lui cette saison. Comme lors des mercatos précédents, le PSG a ouvert sa porte de sortie à l'attaquant dont le nom a été cité du côté de l'AC Monza. Une option d'ores et déjà oubliée.

Pour bien faire comprendre à Mauro Icardi qu'il ne signerait pas dans son club, le président Adriano Galliani n'a pas fait dans la dentelle. Au micro de DAZN, le dirigeant est allé droit au but. "Nous ne signerons pas Mauro Icardi. Souvenez-vous de mes paroles. Hors de question. Nous ne le signerons pas." Un message qui a le mérite d'être clair. Battu à domicile ce samedi face au Torino (1-2) pour son premier match de Serie A, le club ne souhaite pas faire appel à Mauro Icardi.

Bien à Paris

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2024, le joueur de vingt-neuf ans est plus que jamais dans une impasse et sa carrière est désormais pratiquement à l'arrêt. Sa femme et agent Wanda Nara n'a pour l'heure pas été très loquace sur la volonté de son mari de se trouver un nouveau challenge, lui qui semble parfaitement heureux là où il est.