Montpellier-Savanier: "C’était un rêve depuis tout petit"

Montpelier a officialisé ce mardi le transfert de Téji Savanier. Formé au MHSC, le meilleur passeur de la saison dernière de Ligue 1 (13 passes décisives) avec Nîmes n’a jamais porté le maillot de l’équipe première héraultaise puisqu’il a effectué ses premiers pas dans le monde professionnel à Arles-Avignon avant de rejoindre Nîmes. Pour le site officiel de son nouveau club, le milieu de terrain de 27 ans a livré ses premières impressions.

"Je ressens beaucoup d’excitation. Je suis très heureux et très fier de pouvoir porter ce maillot encore une fois et je remercie le MHSC et son Président de me faire cet honneur. Je remercie aussi le Nîmes Olympique et son Président de m’avoir fait confiance pendant toutes ces années avant, d’aujourd’hui, pouvoir rejouer sous le maillot montpelliérain. C’était un rêve depuis tout petit de pouvoir jouer dans ce stade avec le maillot du club de ma ville, les supporters, ma famille… ça ne peut que me faire plaisir et je suis excité à l’idée de démarrer cette saison", a commenté Savanier.