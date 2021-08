Montpellier prêt à lâcher Delort ?

Andy Delort, qui vient de débuter sa quatrième saison à Montpellier, terminera-t-il cet exercice 2021-2022 dans l’Hérault ? Rien n’est moins sûr. Sous contrat jusqu’en 2024, le nouveau capitaine du MHSC, titulaire lors des deux premières journées et qui a ouvert son compteur dimanche dernier à Reims (3-3), souhaiterait rejoindre un projet plus ambitieux.



D’après L’Equipe, il se serait notamment proposé à l’OM, en recherche d’un attaquant pour remplacer Dario Benedetto, parti à Elche. Mais son profil et son âge (bientôt 30 ans) divisent à Marseille. L’intérêt ne serait donc pas réciproque entre le buteur algérien et le club phocéen, qui pisterait plutôt Alexander Sorloth (RB Leipzig) ou encore le jeune Ike Ugbo (Chelsea)…

Nicollin : "S’il n’est pas attaché au club et désire partir..."

La piste la plus chaude mènerait plutôt à l’OGC Nice. Christophe Galtier aurait d’abord essayé de faire venir Burak Yilmaz, qu’il a eu sous ses ordres à Lille mais qui devrait rester au LOSC. Et selon RMC, Delort serait la nouvelle priorité de l’entraîneur des Aiglons. Mais ces rumeurs de départ semblent agacer au sein du club héraultais, qui n’a aucune intention de brader son numéro 9, dont la valeur marchande est estimée à 16 millions d’euros par Transfertmarkt.



"La seule question qui se pose est de savoir si le joueur, en tant que capitaine, veut rester à Montpellier. S’il doit partir, c’est qu’il a décidé de quitter Montpellier. Si le joueur est attaché au club, il reste. S’il n’est pas attaché au club et désire partir, et si les propositions nous satisfont… Mais, ce ne sera pas le fait du club", a ainsi affirmé le président montpelliérain Laurent Nicollin dans les colonnes du Midi Libre.



Delort est prévenu, ses prétendants ont intérêt à se montrer convaincants, surtout vis-à-vis de son club, pour essayer de le recruter d’ici la clôture de ce marché estival, qui prend fin le 31 août. Et en cas de départ, le MHSC devra aussi lui trouver un remplaçant.