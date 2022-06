Montpellier : Khazri rejoint le club

Le numéro 99 pour Khazri

Wahbi Khazri reste en Ligue 1. Plus tôt dans la journée de ce lundi, le président Laurent Nicollin avait annoncé sa venue avant même la fin de la visite médicale et visiblement il n'y a eu aucun problème car l'international tunisien a signé en faveur de Montpellier, ce lundi soir(avec qui il était en fin de contrat)Celui qui sera le premier joueur de l'histoire du club héraultais à porter le numéro 99 s'est montré très heureux de cette nouvelle aventure après 4 ans passés chez les Verts. "Je suis très content d'être ici. C'est un nouveau challenge, je pense que j'en avais besoin et j'espère maintenant aider le club à grandir, à atteindre ses objectifs et donner le meilleur de moi-même., a-t-il souligné sur le site officiel du club. Joueur d'expérience, il évoluera donc dans un cinquième de Ligue 1 après ses passages à Bastia, Rennes, Bordeaux et donc Saint-Étienne.A en croire les propos de Laurent Nicollin, Khazri était même une priorité de Montpellier sur le plan offensif lors de ce mercato estival. "Je suis très heureux de la signature de Wahbi au MHSC., a-t-il signifié concernant le Tunisien.