Montpellier : Giroud évoque la possibilité d'un retour

Révélé à Tours en Ligue 2, Olivier Giroud s'est définitivement présenté au public français lors de son passage à Montpellier, entre 2010 et 2012. Une aventure conclue dans l'euphorie d'un titre de champion de France inoubliable - le seul sacre de Montpellier en Ligue 1 - au terme de la saison 2011-12. Très attaché à la Paillade, Giroud n'a rien oublié. Mais lorsqu'il est interrogé sur la possibilité de retourner au MHSC à moyen terme, le champion du monde ne souhaite pas trop s'avancer.

Giroud ne peut "rien promettre"...

« Je ne veux pas donner de faux espoirs ou de fausses informations, a expliqué l'attaquant français dans des propos accordés à France Bleu Hérault. J'espère jouer encore au plus haut niveau et jouer la Ligue des Champions, et les coupes d'Europe, encore au moins un ou deux ans. Après ça, on fera le point et puis surtout j'étudierais les propositions qui s'offriront à moi. Maintenant, je ne peux pas promettre que je finirais un an à Montpellier, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, le fait de savoir que Montpellier compte beaucoup beaucoup beaucoup pour moi, je pense que ça fait plaisir aux supporters ».

Olivier Giroud a récemment prolongé son contrat avec Chelsea, malgré un temps de jeu très limité avec le club londonien.