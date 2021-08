L'incertitude règne du côté de l'attaque du MHSC. Tous deux arrivés à l'été 2018, Gaëtan Laborde et Andy Delort sont annoncés sur le départ. Si pour le moment Montpellier a refusé une offre de Séville pour le premier et attend que Nice et l'OM sortent du bois pour le second, le club héraultais prépare le futur et a déjà ciblé un remplaçant.



D'après les informations de L’Équipe, Valère Germain pourraient débarquer à La Mosson. Le média indique que l'attaquant de trente-et-un ans s'est déjà mis d'accord avec Laurent Nicollin sur un contrat de trois ans. L'entraîneur montpelliérain, Olivier Dall'Oglio, a lui aussi validé le possible transfert.



Toujours d'après L’Équipe, Valère Germain est prêt à faire un vrai geste pour rejoindre le MHSC puisqu'il a accepté de diviser son salaire par quatre. Avant de le recruter, Montpellier devra d'abord vendre.