Montpellier : Dall’Oglio décrit un Delort "perturbé" par sa situation

De quoi sera fait l'avenir d'Andy Delort ? Capitaine de Montpellier cette saison depuis le départ à la retraite de Vitorino Hilton, l'international algérien est très courtisé sur le marché des transferts (notamment par Nice et l'OM) alors que le mercato estival s’achèvera mardi à 00h00. Avant le match entre Lille et Montpellier, dimanche dans l'optique de la 4ème journée de Ligue 1 (17 heures), Olivier Dall'Oglio, le coach du club héraultais, a apporté son soutien à son attaquant, dans un moment compliqué pour lui.

Une décision sera prise samedi pour les possibles présences de Delort et Laborde dans le groupe face à Lille

"On en a discuté avec Andy et lui aussi est perturbé par la situation. C’est sûr que quand on est un joueur et que l’on est sollicité comme cela il y a des interrogations. Il arrive à un certain âge (29 ans) et j’arrive aussi à comprendre certaines interrogations de sa part. Oui on discute mais il a des conseillers et il discute plus avec ses agents qu’avec moi", a jugé l'ancien entraîneur de Brest ce vendredi, alors que Delort s'est contenté d’un travail en salle. Au rayon des possibles départs, Gaëtan Laborde pourrait également devoir quitter Montpellier d'ici à mardi soir. Forcément, Olivier Dall’Oglio a reconnu qu’il était compliqué de songer à deux départs si importants. "Le pire mercato? Non car ils sont tous plus ou moins compliqués. Celui-là n’est pas simple, effectivement. J’en ai connu où il fallait prendre une décision trois ou quatre heures avant mais c’était pour faire venir un joueur. C’est toujours un petit peu compliqué, ici ou ailleurs. Il va falloir y penser et peut-être faire quelque chose au niveau des instances. Sportivement c’est complexe", a-t-il avoué.



Évoquant le groupe des joueurs retenus par Montpellier pour le match à Lille, le coach de Montpellier a annoncé qu'une décision sera prise samedi "au niveau du club, parce que la situation peut encore évoluer." Il faudra donc attendre un jour supplémentaire pour en savoir un peu plus concernant les deux attaquants de Montpellier.