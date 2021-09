Monaco : Volland forfait, Ben Yedder incertain

C'est avec un groupe amoindri que l'AS Monaco défiera l'Olympique de Marseille dans l'une des affiches les plus alléchantes de ce week-end, en Ligue 1. Ce grand classique entre deux places fortes du foot français est programmé ce samedi à 21 heures. Dans les rangs du club de la Principauté, plusieurs éléments notables manqueront à l'appel, et ce dans toutes les lignes, la trêve internationale étant passée par là...

L'attaque monégasque diminuée

Niko Kovac devra ainsi se passer des services de l'un de ses meilleurs atouts offensifs, l'Allemand Kevin Volland. L'attaquant n'est pas encore opérationnel après son coup reçu contre le Shakhtar Donetsk. Wissam Ben Yedder et Aleksandr Golovin sont quant à eux très incertains. L'ASM devra également composer sans Djibril Sidibé, en phase de reprise, Krépin Diatta, toujours convalescent, et Guillermo Maripan, non disponible après être rentré tardivement d'Amérique du Sud.