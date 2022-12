Monaco veut se séparer de Jean Lucas et libérer une place d’extra-communautaire

Arrivé de l’Olympique Lyonnais en août 2021 pour la modique somme de onze millions d’euros, Jean Lucas n’entre désormais plus dans les plans de l’AS Monaco. D’après les informations de RMC Sport, le coach Philippe Clement souhaiterait donc se séparer du milieu de terrain au plus vite. Et cela tombe bien, car la prochaine période des transferts arrive en ce mois de janvier. Un départ du Brésilien de 24 ans arrangerait également la direction du club monégasque, qui pourrait recruter un nouvel extra-communautaire. Les quatre places étant déjà prises : Jean Lucas et son compatriote brésilien Vanderson ; le Chilien Guillermo Maripan et le Japonais Takumi Minamino.

En cas de départ du natif de Rio de Janeiro – quatrième dans la hiérarchie à son poste –, l’AS Monaco pourrait s’occuper d’un de ses dossiers brûlants. RMC Sport rajoute effectivement que l’une des priorités des Monégasques serait de recruter le jeune milieu de terrain Danilo. À 21 ans, le joueur brésilien de Palmeiras pourrait être l’un des futurs éléments indispensables de Philippe Clement. Pour rappel, le club de la Principauté est actuellement à la sixième place de Ligue 1 et retrouvera les pelouses françaises lors de la seizième journée de championnat contre Auxerre (le 28 décembre à 17h00).