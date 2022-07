Monaco : Un intérêt pour Rabiot

Le salaire de Rabiot trop important pour un futur à Monaco ?

L'ancien Parisien a quitté le championnat de France en 2019 afin de prendre la direction de la Juventus Turin avec laquelle il demeure sous contrat jusqu'en 2023. Le milieu de terrain international tricolore (27 sélections, 1 but) qui n'a pas participé à la tournée de pré-saison aux États-Unis afin de parfaire sa condition physique en accord avec ses dirigeants serait dans le viseur de l'AS Monaco, avance le journaliste italien Gianluca Di Marzio, ce jeudi.Alors que Paul Pogba pourrait être absent jusqu'en 2023 en raison d'une blessure au genou droit d'après la Gazzetta dello Sport et qu'Aaron Ramsey a été libéré de son contrat, le secteur du milieu de la formation entraînée par Massimiliano Allegri pourrait être modifié. Ainsi, Di Marzio explique queSi la source explique également que les discussions pourraient se poursuivre après le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions face au PSV Eindhoven (2 et 9 août), L'Equipe donne des informations différentes.

Le quotidien sportif explique que la piste menant à Rabiot afin de remplacer numériquement Aurélien Tchouameni, transféré au Real Madrid, a été jugée trop "onéreuse" alors que le natif de Saint-Maurice dispose du troisième salaire le plus important de la Juventus Turin (7 millions d'euros par an). Ainsi, le club princier ne devrait pas pousser plus que ça concernant l'ancien joueur du PSG, sauf retournement de situation.