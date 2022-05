Monaco : Tchouaméni va s'engager en faveur du Real Madrid

A défaut d'avoir Kylian Mbappé lors de ce mercato estival, le Real Madrid aura Aurélien Tchouaméni. C'est du moins ce qu'indique RMC Sport, ce mardi. Le milieu de terrain en fin de contrat avec l'AS Monaco en 2024 va s'engager pour les 5 prochaines saisons avec le club merengue selon la source, tandis que le transfert avoisinerait les 80 millions d'euros, plus des bonus. Sélectionné à 8 reprises avec les Bleus de Didier Deschamps, le natif de Rouen a marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives avec Monaco, en 35 matchs de Ligue 1 cette saison.

Début mai, alors que le club princier n'avait pas encore terminé la saison (conclue par une troisième place et synonyme des barrages de la Ligue des Champions), le milieu de terrain avait dévoilé que disputer la reine des compétitions européennes avec l'AS Monaco ne serait pas déplaisant. Éliminée par le Shakhtar Donetsk l'été dernier lors de ce même stade (0-1 ; 2-2), la formation princière devra donc se passer de son élément. Selon des informations de Téléfoot, le milieu de Monaco a déjà annoncé son départ vers le Bernabeu à ses coéquipiers.

Thanks @AS_Monaco for this season. We can be proud !❤️ pic.twitter.com/al6xRCLnRh