Monaco : Tchouaméni évoque son avenir

Il n'a fermé aucune porte. Avant le match d'ouverture de la 36ème journée de Ligue 1 entre Lille et Monaco, vendredi, Aurélien Tchouaméni a su manier habilement sa communication concernant le thème de son futur. Alors qu'il est ciblé par certains grands clubs, notamment le PSG et le Real Madrid, l'international français (8 sélections) n'a pas exclu de continuer sa carrière du côté du Stade Louis-II. "Je crois que je suis en contrat jusqu'en 2024, avec une option jusqu'en 2025, donc on verra ce que l'avenir me réservera", a d'abord commenté le milieu de terrain âgé de 22 ans, dans des propos retranscrits par RMC Sport, avant de poursuivre : "Les mercatos sont toujours des périodes où il peut se passer plein de choses. Il y a mon cas personnel et il y a les cas de plein d'autres joueurs, qui sont en fin de contrat, qui ont des envies d'ailleurs."

"Jouer la Ligue des Champions avec l'AS Monaco, ce n'est pas quelque chose qui me déplairait"

Suspendu le week-end dernier face à Angers (2-0), le natif de Rouen va retrouver le groupe de Monaco à l'occasion de ce match face au LOSC. 4ème de Ligue 1, la formation entraînée par Philippe Clement n'est devancée qu'à la différence de buts par le troisième, Rennes (+41 contre +22) et est située à 3 unités du deuxième, l'OM. Alors forcément, c'est la prochaine opposition qui occupe les têtes. "Nous pour l'instant on se concentre vraiment sur le match de Lille, ce qui arrive après ce n'est pas le plus important. Il faut bien finir la saison et ensuite chacun partira en vacances. On verra bien qui sera là à la reprise", a répondu Tchouaméni.



Une éventuelle qualification de Monaco pourrait-elle pousser le milieu de terrain à rester ? "Pourquoi pas. C'est vrai que cette élimination en tour préliminaire la saison passée (contre le Shakhtar Donetsk, ndlr) m'est resté en travers de la gorge, donc de jouer la Ligue des Champions avec l'AS Monaco ce n'est pas quelque chose qui me déplairait", a-t-il indiqué. D'après la presse espagnole, le montant de la clause libératoire de Tchouaméni est fixé à 70 millions d'euros.