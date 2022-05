Après deux années passées sur le Rocher, le très prometteur Aurélien Tchouaméni va très vraisemblablement endosser une autre tunique lors de la prochaine intersaison. L’ex-Bordelais aurait pris la décision de changer de club et aussi de championnat.



Tchouaméni a tranché entre Liverpool et le Real



Auteur d’une saison remarquable avec l’AS Monaco, Tchouaméni faisait objet d’une bataille entre les deux futurs finalistes de la Ligue des Champions, à savoir le Real Madrid et Liverpool. Il a accepté les offres financières des deux formations, avant de finalement trancher en faveur des Merengue. L’information émane du Daily Mirror, qui précise aussi que le joueur a aussi refusé une proposition du PSG.



Tchouaméni est actuellement représenté par l'agence française Excellence Sports Nation et il semblerait que la compagnie en question a informé l'équipe de recrutement de Liverpool que leur client souhaite signer pour le Real. Pour les Merengue, cette acquisition, si elle est validée, aurait de quoi faire passer un peu la pilule après le flop Mbappé. Tchouaméni a fait 35 apparitions avec Monaco en Ligue 1 cette saison et s'est forgé une réputation d’un grand milieu en devenir en Europe. Il est souvent comparé à Pogba, avec qui il évolue en Bleu. Il compte d’ailleurs 8 capes avec les champions du monde. A 22 ans, il évolue déjà à un très haut niveau et un potentiel transfert à Madrid ne pourra que l’aider à progresser encore plus.