Après un début de saison très abouti, Islam Slimani est dans le dur à l'AS Monaco, plus particulièrement depuis le départ de Leonardo Jardim. Prêté par Leicester City en août dernier, l'attaquant international algérien pourrait finir la saison sous d'autres couleurs. Les courtisans ne manquent pas en tout cas. Après Aston Villa et Tottenham, un autre club, et non des moindres, étudierait la possibilité de faire venir l'avant-centre. D’après le Daily Mail, Manchester United aurait des vues sur le champion d’Afrique. Ole Gunnar Solskjaer a perdu Marcus Rashford pour une longue durée et verrait l’ex-joueur de Sporting CP comme une possible solution de secours en attaque. Les Foxes exigent 5 millions d'euros pour l'ancien du CR Belouizdad.

Roberto Moreno : « Tous les joueurs peuvent partir »

L'entraîneur de l'AS Monaco, Robert Moreno, a évoqué la possibilité d'un départ d'Islam Slimani. « Il doit travailler. Comme je l'ai dit lundi, tant que le mercato est ouvert, il y a la possibilité pour chaque joueur de partir. On doit être préparé à ça. Slimani est blessé, il a mal à la jambe, au quadriceps. Le docteur doit contrôler son évolution. Il n'a pas de bonnes sensations pour s'entraîner. Je le veux avec moi, comme tous les joueurs, mais si un club paye 100 millions d'euros... Chaque situation dépend du contexte et doit être traitée de manière individuelle. Slimani, Jovetic, Wissam Ben Yedder. Tous les joueurs peuvent partir », a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse. C'est ce qui s'appelle ouvrir grand la porte...