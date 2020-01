Le feuilleton Slimani prend fin sur le Rocher. Depuis le début du mercato, le nom de l'international algérien a été lié à plusieurs écuries européennes, comme l'Inter Milan, Tottenham et même le Paris Saint-Germain. Mais Slimani ne devrait finalement pas bouger. Selon les informations du quotidien local Nice-Matin, le buteur prêté à l'ASM par Leicester va bien terminer la saison à Monaco. Slimani veut remonter dans la hiérarchie des attaquants

Auteur de 7 buts et 7 passes décisives lors de la phase aller, Islam Slimani a été l'une des rares satisfactions de l'effectif monégasque jusqu'au mois de décembre, malgré un contexte collectif délicat. Son association avec l'international français Wissam Ben Yedder a été très prolifique, les deux attaquants formant un duo complémentaire et efficace. Mais l'international algérien a vu son temps de jeu baisser avec l'arrivée de l'Espagnol Robert Moreno à la place de Leonardo Jardim sur le banc. Joker de luxe depuis trois semaines, Slimani va donc bien tenter de remonter dans la hiérarchie du secteur offensif de l'AS Monaco.