Très active durant ce mercato estival, l'AS Monaco poursuit la refonte de son effectif. Après l'arrivée du milieu offensif japonais Takumi Minamino en provenance de Liverpool, le club de la Principauté a enregistré une nouvelle officialisation, cette fois-ci dans le sens des départs, avec le transfert de son attaquant Pietro Pellegri au Torino. L'Italien avait été prêté en janvier dernier au club piémontais.

Pellegri transféré définitivement au Torino

"L’AS Monaco informe du transfert définitif de Pietro Pellegri, l’attaquant italien de 21 ans, au Torino FC, récent 10e de Serie A", peut-on lire dans un communiqué officiel de l'ASM. "Natif de Gênes, Pietro Pellegri s’est révélé très tôt au Genoa FC, son club formateur. Arrivé sur le Rocher en janvier 2018, il est devenu un mois plus tard, le 17 février 2018, le plus jeune joueur de l’AS Monaco depuis plus de quarante ans, à disputer une rencontre du championnat de France face à Dijon (16 ans et 336 jours). Pietro Pellegri a disputé 23 rencontres sous les couleurs Rouge et Blanche (2 buts). L’AS Monaco lui souhaite pleine réussite pour la suite de sa carrière", conclut l'AS Monaco.