Le retour en Ligue 1 de Malang Sarr n'est plus qu'une question d'heures. Ancien élément de l'OGC Nice entre 2016 et 2020, avant de prendre la direction de Porto puis de Chelsea, le défenseur central va rejoindre l'AS Monaco, annonce L'Equipe. En effet, le club du Rocher est parvenu à un accord avec les Blues concernant le défenseur central de 23 ans, formé chez les Aiglons. Ainsi, Philippe Clement devrait bénéficier d'un joueur rompu aux rencontres de Ligue 1 mais également fort d'expériences à l'étranger après ses passages au Portugal et chez les Blues (21 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière avec Thomas Tuchel).

Une option d'achat à 15 millions d'euros bonus compris

L'Equipe informe que c'est ce lundi ou mardi que le natif de Nice arrivera dans la Principauté afin d'y passer sa visite médicale puis signera son contrat avec le club princier. Il s'agira d'un prêt payant (750 000 euros) d'un an, avec une option d'achat de 12 millions d'euros, plus 3 millions de bonus. Si l'option d'achat est activée par l'AS Monaco au terme de l'exercice 2022-2023, alors le joueur pourra s'engager pour 5 ans avec la formation entraînée par Philippe Clement, explique RMC Sport. Il ne sera pas présent afin d'affronter le PSV mardi soir lors du troisième tour qualificatif pour la Ligue des Champions (20h30) et devra faire face à une concurrence plutôt relevée dans l'axe de la défense de l'ASM, avec Axel Disasi, Benoît Badiashile, et également Guillermo Maripan.