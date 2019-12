Monaco : Leonardo Jardim limogé ce samedi ?

Le second mandat de Leonardo Jardim à Monaco devrait prendre fin ce week-end. Limogé l’an dernier puis rappelé en janvier, le Portugais ne devrait plus être l’entraîneur de Monaco après le match contre Lille (samedi à 20h45) en Ligue 1. Nice-Matin annonce que cette décision est irrévocable. Même en cas de victoire. Le technicien portugais n’est donc plus soutenu par ses dirigeants. L’entraîneur confiait en conférence de presse « Je préfère être la cible plutôt que ce soit mes joueurs ». En cas de défaite contre Lille, l’ASM serait à 9 points de son adversaire du soir.