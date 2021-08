Monaco : Lecomte prêté à l'Atlético de Madrid

Un rôle de doublure d'Oblak

"L’AS Monaco informe d’un prêt pour une saison de Benjamin Lecomte à l’Atlético Madrid, récent champion d’Espagne", explique Monaco sur son site officiel. L'Atlético Madrid, lui, s'est félicité de cette arrivée. " Un gardien expérimenté arrive dans notre club, il se démarque par sa sécurité dans les buts, ses réflexes et son bon positionnement qui font de lui un gardien très difficile à battre. Grâce à sa grande envergure, compte tenu de sa hauteur de 187 cm, il est très fiable dans le jeu aérien ainsi qu'en tête-à-tête contre les attaquants adverses",

Suite au départ d'Ivo Grbic, qui a rejoint Lille, l'Atlético de Madrid avait besoin d'un nouveau gardien comme numéro deux.Barré par la concurrence d'Alexander Nübel en Principauté, Lecomte a perdu sa place de titulaire à Louis II cette saison et va donc connaître sa première aventure à l'étranger à l'âge de 30 ans. L'ancien portier de Montpellier va retrouver quelques têtes connues en Espagne, Thomas Lemar, Yannick Ferreira Carrasco et Geoffrey Kondogbia, tous des anciens éléments de l'ASM.explique le club colchonero. Lecomte devient donc la nouvelle doublure de Jan Oblak et devrait apprendre de nombreuses choses en s'entraînant avec un gardien considéré comme une référence en Liga mais également au niveau mondial.