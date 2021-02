Monaco, le meilleur vendeur en Europe

L’AS Monaco a souvent été contesté ces dernières années pour la politique imposée par ses dirigeants et qui a été préjudiciable sur le rendement sportif de l’équipe. Sur le plan économique, force est de reconnaitre cependant que les décideurs monégasques ont mis en place une très bonne stratégie pour maintenir un bon budget et éviter les soucis avec le fair-play financier.

Selon une étude faite par l’Observatoire CIES, l’ASM est le club qui a touché le plus d’argent sur les transferts parmi tous les représentants des cinq grands championnats européens. Et ce sur la période comprise entre 2016 et 2021. Leurs recettes sont de l’ordre de 758M€. Ils sont suivis dans ce classement particulier par la Juventus (750M€) et le Barça (700M€). Le deuxième club français à exceller dans les ventes c’est l’OL (499M€).

⚽️ #Transferts (2/3) : Selon @CIES_Football, avec 758 M€ de ventes effectuées, l'@AS_Monaco est le club du Big-5 ayant touché le + de recettes de transferts depuis 5 ans.

L'#OL est 9ème (499 M€ de ventes)



Top 3 ⤵️

1⃣ #ASMonaco 758 M€

2⃣ #Juventus 750

3⃣ #FCBarcelona 700 pic.twitter.com/GMhu3mxKwq — Observatoire du Sport Business (@Obs_Sport_Biz) February 8, 2021

Le LOSC a la meilleure balance achats-vente

Et en comparant ces chiffres par rapport aux investissements faits, la balance reste positive. Monaco a cédé pour 132M€ de plus qu’il n’a acheté. Même si dans ce domaine, les meilleurs élèves français sont le LOSC (+191M€) et l’OL (151M€). Sous la coupe de Dimitri Rybolovlev, Monaco a donc donné la priorité à sa santé financière. Mais, et il convient de le souligner, le club n’a pas délaissé ses ambitions sportives pour autant. Le sacre national de 2017 en est la preuve, de même que son brillant redressement depuis la venue de Niko Kovac à sa tête. Actuellement, et à la faveur d’une série de six victoires consécutives, Ben Yedder et consorts pointent au 4e rang du classement, à trois points seulement des places donnant accès à la Ligue des Champions.