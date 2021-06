Encore lié à l'AS Monaco jusqu'en juin 2024, Wissam Ben Yedder ne bougera pas du Rocher et poursuivra son odyssée avec le club asémiste en 2021-2022. C'est ce qu'a asséné le joueur mercredi, à l'occasion d'un entretien fourni à la chaîne L'Equipe. Ben Yedder et Monaco on un objectif de choix, accrocher la Ligue des Champions. Pour y parvenir, la mission du club de la Principauté est simple : passer le troisième tour préliminaire et les barrages. Et Ben Yedder ne sera pas de trop.

"Aucune raison de partir"



"Je suis capitaine de l'AS Monaco. Il n'y a aucune raison que je parte, ça se passe bien", a tonné le buteur des Bleus, qui ne compte pas donner suite à diverses sollicitations. En effet, le buteur tricolore, qui avait rejoint l'ASM contre 40 millions d'euros, est convoité par le Barça depuis plusieurs mois, mais aussi par le Bayern Munich.