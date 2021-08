Monaco : Kovac choisit Nübel en gardien n°1

🗣️✍️

Boadu et Jean Lucas titulaire dès demain ?

Le podium comme ambition

Après avoir remporté leur match aller de barrage pour les qualifications de Ligue des Champions face au Sparta Prague (0-2) mardi dernier, les hommes de Niko Kovac débutent le championnat en ouverture de la Ligue 1 face au FC Nantes, barragiste la saison dernière et qui s'est sauvé de justesse."Je suis content de sa prestation. Il a fait un bon travail, en particulier dans l'organisation quand le ballon était dans ses pieds, a déclaré le coach monégasque.C'est un bon gardien. Il aide l'équipe. Mais il sait aussi qu'on a plusieurs gardiens (Lecomte, Majecki, Mannone) de grande qualité et qu'il y a de la pression derrière lui."À l'occasion de cette conférence, l'ancien coach du Bayern a pu dire quelques mots au sujet de ses autres recrues estivales plus offensives, en la personne de Myron Boadu recruté à l'AZ Alkmaar mais aussi Jean Lucas, le Brésilien en provenance de Lyon. "Comme pour Jean Lucas, on est totalement convaincus par la qualité de Myron. Ce sont de jeunes joueurs talentueux. On accroît la qualité de notre effectif. C'est ce qu'on veut faire, bâtir de bonnes fondations pour augmenter la valeur de l'équipe. On cherchait ce genre de profil."Pour l’entraîneur du club de la Principauté, ces deux profils vont pouvoir apporter quelque chose qui manquait dans son effectif. ", explique-t-il au micro des journalistes. C'est un joueur très direct, avec de grandes aptitudes techniques. Il est rapide, il marque, c'est un vrai numéro 9.Ambitieux dans ses intentions, l'objectif du club de la Principauté est bien de terminer comme la saison dernière sur le podium de la Ligue 1, mais il ne se voile pas la face en plaçant le PSG favori du championnat. "Arriver troisième n'est pas facile. [...] On doit en être conscients, ils veulent nous passer devant. Si à la fin, on a plus que la saison dernière... Mais je ne suis pas stupide, je ne parlerai pas de la 1re place. Le PSG est le grand favori." Une conclusion pour s'enlever toute pression du titre et rester comme un des outsiders majeurs.