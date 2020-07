Monaco : Kovac à défaut de Pochettino ?

Depuis dimanche soir, l’AS Monaco a un nouvel entraîneur. Exit Robert Moreno, les décideurs du club princier ont fait appel au Croate Niko Kovac dans l’espoir de redonner au club son lustre d’antan. Un choix intéressant, mais qui n’était pourtant pas le premier de la direction en place. Le site britannique The Athletic a fait savoir que c’est Mauricio Pochettino qui a été d’abord contacté pour cette responsabilité. Le technicien argentin a poliment décliné, jugeant probablement qu’il méritait bien mieux qu’un 9eme de la Ligue 1 et dont les résultats sont alarmants depuis deux saisons.

▪️ Chelsea close in on Havertz... #CFC

▪️ Pochettino turns down Monaco

▪️ #WHUFC & #CPFC lead chase for Eze

▪️ Warnock not taking any wage from #Boro