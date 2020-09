Keita Baldé est sur le point de faire son come-back dans le championnat italien. Selon les révélations de L’Equipe, l’attaquant sénégalais sera cédé prochainement de l’AS Monaco à la Sampdoria de Gênes. Un départ en forme de prêt, mais avec option d’achat à la clé de l’ordre de 10M€. Le vice-champion d’Afrique 2017 ne figurait pas dans les petits papiers de Niko Kovac, le coach de l’équipe. Il n’a d’ailleurs disputé encore aucun match cette saison.

Un départ qui devrait en appeler d’autres

En cette campagne 2020/2021 sans Coupe d’Europe au programme, l’AS Monaco cherche à dégraisser et réduire ainsi au maximum son effectif. Le départ de Keita s’inscrit dans cette logique. Arrivé sur le Rocher en 2017, l’ex-joueur de la Lazio n’a jamais vraiment réussi à prendre ses marques avec la formation princière. Il ne compte d’ailleurs que 12 réalisations en deux saisons de Ligue 1. Son séjour à Louis II avait été entrecoupé par un prêt d’un an à l’Inter. A noter qu’outre la Samp, la Fiorentina et l’OM s’étaient renseignés sur lui. Chez les Blucerchiati, Keita Baldé sera dirigé par un ancien entraineur de Monaco, en la personne de Claudio Ranieri.