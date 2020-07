Monaco : Glik, Baldé et Jemerson absents du stage

Le groupe de l'AS Monaco 🇲🇨 pour le stage en Pologne 👇 pic.twitter.com/C0Sa8isIbK

— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 27, 2020

Cette semaine, l'AS Monaco sera en stage en Pologne, plus précisément à Opalenica. Niko Kovac en profitera pour apprendre à mieux connaître son effectif et commencer à mettre en place quelques principes tactiques. A y regarder de plus près, on remarque que certains joueurs pourtant toujours sous contrat avec le club de la Principauté n'ont pas été convoqués pour ce stage. Si Stevan Jovetic et Cesc Fabregas sont en phase de reprise, d'autres éléments ont sans doute été écartés car le technicien croate ne compte vraisemblablement plus sur eux.Champion de France en 2017, Jemerson n'a pas n'ont plus été retenu.