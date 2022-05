Monaco - Fabregas : "Ma tête a besoin d'un nouveau départ ailleurs"

Fabregas n'a pas apprécié son séjour à Monaco. Et c'est un euphémisme car il y a passé "la pire année non seulement de ma carrière, mais aussi de ma vie, car lorsque je ne suis pas heureux dans le football, je ne suis pas heureux dans ma vie". Dans un entretien accordé à So Foot, le milieu de terrain espagnol âgé de 35 ans a reconnu avoir "beaucoup souffert cette année", lors d'un exercice 2021-2022 famélique en raison de multiples blessures (4 matchs, ndlr).

"L'endroit n'a pas vraiment d'importance, c'est plutôt ma tête qui compte"

Arrivé en 2018 dans le club princier - avec une année de transition à Chelsea entre-temps - l'ancien élément du FC Barcelone est en fin de contrat en juin prochain avec Monaco, et a officialisé le terme de son aventure. "C'est sûr que c'est fini entre Monaco et moi. Mon contrat expire en juin prochain, et je cherche un nouveau départ. Ma tête a besoin d'un nouveau départ ailleurs", a jugé le champion du monde 2010 et vainqueur des Euros 2008 et 2010 avec l'Espagne.



Sollicité par plusieurs de ses anciens entraîneurs ces deux dernières semaines, Fabregas ne compte pas embrasser la carrière de coach, pour le moment. "Je veux continuer à jouer. Je suis reconnaissant pour la carrière que j'ai eue, mais je n'ai pas l'impression que c'est fini. Je veux juste profiter de mon football et continuer d'être compétitif à un certain niveau", a confié l'Espagnol. Son futur, lui, ne comporte pas de préférences concernant un Championnat éventuel ; "l'endroit n'a pas vraiment d'importance, c'est plutôt ma tête qui compte", a-t-il assuré, désireux de "trouver le bon projet et de le réaliser".