Monaco espère un nouveau gardien

A la surprise générale, c'est en recrutant un gardien que l'AS Monaco pourrait lancer son mercato. Malgré la quatrième défense de la dernière saison de Ligue 1 et la présence de Benjamin Lecomte, finaliste du trophée UNFP de meilleur gardien, l'ASM cherche à attirer un grand nom pour solidifier son arrière-garde. D'après Sport1, Roman Bürki est la dernière piste du club de la Principauté à ce poste.

Pour mettre le Français en concurrence, le portier suisse du Borussia Dortmund pourrait être acheté pour plusieurs millions d'euros. A cause de son irrégularité, il a été dépassé en cours de saison par Marwin Hitz dans la hiérarchie des Schwarz-Gelben. Le dernier rempart de 30 ans restait sur plusieurs saisons en tant que numéro un au Signal-Iduna Park. Alors que son arrivée ne serait pas forcément une plus-value par rapport au numéro 1 qui a déjà été appelé en équipe de France, d'autres noms bien plus prestigieux que le sien ont été annoncé sur le Rocher.

Monaco veut se faire prêter une pointure

Pour l'équipe de Niko Kovac, Alexander Nübel est une des priorités. Le gardien allemand du Bayern Munich, l'ancien club de l'entraîneur croate, n'est que le deuxième choix derrière Manuel Neuer en Bavière. Un statut de doublure qui ne convient pas avec ses qualités. En sélection nationale, il s'était affirmé comme un sérieux concurrent pour le gardien aux 100 capes avec la Mannschaft.

Disparu des radars à cause d'une saison passée sur le banc du Rekordmeister, le gardien de 24 ans pourrait relancer sa carrière avec un prêt. D'après Kicker, l'AS Monaco est intéressée par une telle opération qui a l'avantage d'être gratuite. Toujours pour un transfert temporaire, Gianluigi Donnarumma pourrait arriver en provenance de l'AC Milan via Paris. Si l'international italien signe au PSG, un prêt avant de prendre la relève de Keylor Navas est une éventualité et le club princier une destination possible.

Des gardiens internationaux en approche

Deux autres gardiens présents à l'Euro sont sur la short-list de l'ASM : le Turc Ugurcan Cakir qui était titulaire face à la Squadra Azzurra ce vendredi pour le match d'ouverture et Unai Simon, le numéro 2 de la sélection espagnole.. Pour les recruteurs monégasques, ils sont en concurrence avec un portier bien plus expérimenté et reconnu : Gianluigi Buffon. L'Italien est à la quête d'un dernier challenge et pourrait revenir en Ligue 1. A 43 ans, son profil est différent de ses concurrents et des recrues monégasques habituelles. Mais si la recrue est espérée pour être une alternative fiable à Benjamin Lecomte en cas de blessure comme c'est arrivé cette saison, l'ancien de la Juventus Turin présente un profil intéressant.