Monaco : Embolo débarque au club

Un nouveau joli coup pour l'AS Monaco ? Le temps le dira mais, après avoir recruté Takumi Minamino en provenance de Liverpool, le club princier a officialisé l'arrivée de Breel Embolo, ce vendredi soir., peut-on lire sur le communiqué officiel. Arrivant en provenance du Borussia Mönchengladbach, Breel Embolo a inscrit 14 buts et délivré 6 passes décisives en 36 rencontres avec le club allemand, lors de l'exercice 2021-2022."Je suis très heureux de rejoindre l’AS Monaco et de m’inscrire dans ce magnifique projet. Je remercie les dirigeants de m’offrir l’opportunité de découvrir un aussi grand club. J’ai la volonté de m’intégrer le plus rapidement possible et d’apporter mes qualités à l’effectif., a évalué le nouvel élément de l'AS Monaco. Si le montant de l'opération n'a pas été dévoilé, le transfert serait de 12,5 millions d'euros, selon les informations de Foot Mercato. Embolo, lui, devra composer avec une solide concurrence, et notamment avec Wissam Ben Yedder et Kevin Volland.