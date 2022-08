Monaco : Diop s'engage en faveur de Nice

📺 « Le clip du jour » vous est présenté par une chaîne musicale iconique… pic.twitter.com/rcAeoiJiNt

— OGC Nice (@ogcnice) August 29, 2022

Après 4 belles années, durant lesquelles j’ai grandi en tant que footballeur, mais surtout en tant qu’homme, il est temps pour moi de relever un nouveau défi et de vous dire au revoir. Je remercie l'AS Monaco de m’avoir donné l’opportunité de découvrir le monde professionnel et d’évoluer au plus haut niveau. Je remercie également ma famille et mes proches pour leur soutien au quotidien", peut-on lire. Balayé par l'OM dimanche en Ligue 1 (0-3), le Nice de Lucien Favre comptera donc sur sa percussion afin de faire la différence aux côtés de Nicolas Pépé, notamment.

Favre attend encore 4 recrues, Laborde pourrait arriver

. Après 4 ans passés sous le maillot du club princier, et une arrivée en provenance de Rennes, le jeune attaquant âgé de 22 ans ne sera plus entraîné par un Philippe Clement qui ne comptait plus sur lui en tant que titulaire cette saison (66 minutes en Ligue 1 depuis l'entame de l'exercice 2022-2023). L'international espoirs français totalise 17 buts et 9 passes décisives en 105 rencontres officielles avec Monaco et semble partir du côté de l'OGC Nice en joueur reconnaissant.Par le biais d'un message posté sur son compte Twitter, il a adressé des remerciements."Capable d’évoluer en 10, en soutien de l’attaquant, comme dans le couloir gauche de l’attaque, le joueur de 22 ans arrive en provenance de l’AS Monaco. Il vient offrir une nouvelle option de talent au coach Favre", valorise le communiqué des Aiglons, qui évoque notamment Diop comme un "meneur de jeu à la technique délicieuse". La durée du contrat ainsi que le montant du transfert n'ont pas été dévoilés mais Nice-Matin indique quePar ailleurs, le quotidien régional précise que le recrutement devrait continuer à Nice d'ici jeudi 23 heures, car 4 recrues seraient attendues par Lucien Favre.