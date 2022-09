Clement n'est pas inquiet

La lecture des performances de l'est ardue tant le club de la Principauté souffle le chaud et le froid depuis le début de saison. Capable d'accrocher le PSG au Parc des Princes dimanche dernier (1-1), l'ASM s'est inclinée contre Troyes quelques jours plus tard (2-4). Pour Philippe Clement, le vrai visage de son groupe a été affiché dans la capitale.

"Où nous situer ? Au même endroit que lundi au lendemain du match contre Paris, a lancé le technicien en conférence de presse. Il n'y a pas de grande différence. On a assez parlé des circonstances de la défaite face à Troyes (Monaco a disputé toute une mi-temps en infériorité numérique, ndlr). Maintenant, c'est un autre match qui nous attend face à Nice. Je suis convaincu qu'avec l'équipe que nous avons nous pouvons faire une grande saison, à la hauteur de nos ambitions."

"Pour moi, c'est toujours plus honnête de faire un bilan à la fin de la phase aller, quand tout le monde a joué contre tout le monde, a continué l'entraîneur de l'ASM. Nous savions que notre calendrier, pour les premières journées, était le plus difficile de toutes les équipes du Championnat. On ne peut pas faire un bilan après cinq matches."

"Il reste 33 matches à jouer. Bien sûr que ça donne confiance de prendre des points, mais les joueurs doivent être conscients de leurs qualités et avoir confiance en eux, sans regarder uniquement les derniers résultats. Les vestiaires qui regardent trop les résultats sont ceux qui connaissent des hauts et des bas parce qu'ils vivent trop dans l'émotion. Il faut être constant, dans ses émotions et dans les résultats", a conclu Philippe Clement.