L'attaquant monégasque Wissam Ben Yedder est sur le radar d'une multitude de clubs en Premier League et en Liga, selon L'Equipe. Le Real Madrid, l'Atletico Madrid et Valence sont liés au joueur de 29 ans, qui serait valorisé à hauteur de 45 millions d'euros. Côté clubs anglais, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham et Arsenal sont mentionnés comme étant des points de chute potentiels.

De très gros clubs intéressés



L'international français a été l'un des joueurs les plus remarquables en Ligue 1 cette saison, marquant 18 buts en 26 matches de championnat, lui qui a également fourni sept passes décisives pendant cette période. Pour rappel, l'ancien joueur du FC Séville a affirmé que le FC Barcelone avait essayé de le recruter lors des deux dernières fenêtres de transfert.