Monaco accueille Caio Henrique (officiel)

L'AS Monaco poursuit son recrutement estival avec l'arrivée du défenseur brésilien Caio Hernique en provenance de l'Atlético. Prêté la saison passée au Grêmio Porto Alegre, ce latéral gauche a paraphé un contrat de 3 ans. Montant de l'opération : 8 millions d'euros.

"Une expérience importante au Brésil"

"Nous sommes ravis d’accueillir Caio Henrique à l’AS Monaco, dont l’arrivée s’inscrit dans notre volonté de renforcer la compétitivité du groupe professionnel, a expliqué Oleg Petrov, le Vice-président Directeur Général de l'ASM . Repéré très jeune par un grand club européen, Caio a développé ses qualités et acquis une expérience importante au Brésil en disputant près de cent matchs au plus haut niveau national et international. Il trouvera à l’AS Monaco tous les éléments pour poursuivre sa progression et aider le club à atteindre ses objectifs".

"Je suis très heureux de m’engager dans cette nouvelle aventure avec l’AS Monaco, s'est quant à lui enthousiasmé le joueur. J’arrive dans un club très ambitieux, reconnu et respecté à l’international pour son histoire et son palmarès. Je suis impatient de découvrir mes coéquipiers mais également le championnat français qui est très suivi au Brésil".