Comme son ancien coéquipier Danijel Subasic, Andrea Raggi n'a pas vraiment apprécié la fin de son aventure à Monaco. Le défenseur italien a passé 6 ans sur le Rocher, de 2012 à 2018, traversant toutes les phases importantes de l'ère récente du club, de la montée au titre de champion de France. Il fustige un manque de reconnaissance de la direction actuelle.

"Beckham a fait 6 mois au PSG, il part avec les haies d'honneur"

« Ça me fait mal de voir le club comme ça, je ne me retrouve plus dans ce qu'il dégage, a-t-il déclaré dans des propos accordés à Nice-Matin. Danijel Subasic vient de partir, c'est un monument de l'AS Monaco. Et il a eu droit à quoi ? Un "merci" sur lnstagram. Beckham, il fait 6 mois au PSG, il part avec les haies d'honneur. Subasic, Dirar, même moi, on a eu droit à quoi ? Pas même quelque chose au stade. Rien. On nous a jetés à la poubelle. Ça fait mal au cœur. »