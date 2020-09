Prêté ces deux dernières saisons à Paderborn, Mohamed Dräger quitte le SC Fribourg pour l'Olympiakos. Le latéral droit international tunisien (13 sélections avec les Aigles de Carthage) s'est engagé pour quatre ans, a annoncé dimanche le club grec. Le montant de la transaction est estimé à 1 million d'euros. Passé par tous les échelons du football allemand, le Germano-Tunisien de 24 ans avait joué 18 matchs de Bundesliga la saison passée, pour un bilan d'un but et de trois passes décisives.

Μοχάμεντ Ντρέγκερ καλώς όρισες, στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos Mohamed Dräger!

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) September 27, 2020