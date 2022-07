L'éventualité d'un transfert de l'Italien Giorgio Chiellini au Real Madrid a été évoquée à plusieurs reprises par le passé et il en a lui-même parlé lors d'une interview accordée à MARCA samedi. "J'étais proche du Real Madrid en 2010, il y a longtemps, mais pour Mourinho", a déclaré Chiellini, désormais au Los Angeles FC. "Je ne savais pas très bien [pourquoi c'est tombé à l'eau] parce que j'étais jeune, mais à la fin le club n'a pas trouvé d'accord. Mais, je pense que j'ai eu de la chance de passer toute ma carrière à la Juventus parce que j'ai fait l'histoire avec la Juve. Mais, c'est sûr, le Real Madrid est toujours une équipe fantastique."

Pourquoi Chiellini n'a-t-il pas signé au Real Madrid ?

Dans son livre, Chiellini en a révélé un peu plus sur le fait qu'il était proche de déménager en Espagne pour rejoindre le Real Madrid au sommet de sa carrière, à l'âge de 25 ans. "En 2010, j'aurais pu signer au Real Madrid, et en 2011 à Manchester City", a-t-il écrit dans son autobiographie. "Dans le cas du Real Madrid, mon agent a parlé à un représentant du Real, j'étais très proche d'y aller. Mais [José] Mourinho venait d'arriver et il exigeait à tout prix de faire signer son compatriote Ricardo Carvalho, donc la Juventus était heureuse de me garder."