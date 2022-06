Une star en MLS. Après 17 saisons passées sous le maillot de la Juventus Turin, le légendaire défenseur, Giorgio Chiellini (37 ans), s'est engagé ce lundi avec le Los Angeles FC jusqu'à la fin de saison 2023. En fin de contrat avec la Vieille Dame, le joueur devrait donc découvrir un dernier championnat avant de prendre sa retraite. C'est le 11 mai dernier que Chiellini avait annoncé son départ de la Juventus Turin. Ému aux larmes, il avait été remplacé à la 17ème minute du dernier match à domicile, face à la Lazio Rome (2-2), quelques jours plus tard. "J'ai tellement de beaux souvenirs. Les victoires, les défaites, les débuts, la fin, et tout ce qu'il y a entre les deux. Dans une longue carrière, il y a des moments où l'on peut prendre des chemins différents", avait-il déclaré.





Les débuts de Chiellini lors d'un derby contre le LA Galaxy ?

Champion d'Europe avec la Nazionale l'été dernier, il a disputé son 117ème et ultime match international lors de la "Finalissima" perdue contre l'Argentine de Lionel Messi, le 1er juin à Wembley (0-3). Actuellement leader de la conférence Ouest en MLS, le Los Angeles FC se renforce avec un élément de première catégorie. John Thorrington, coprésident et directeur général du club, s'en est félicité auprès de l'AFP : "Pour nous, c'était une occasion unique. Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans le monde avec son palmarès et son expérience". Côté terrain, Chiellini devra attendre l'ouverture du prochain mercato aux États-Unis, le 7 juillet, afin d'être un joueur de sa nouvelle équipe. Le 8, un derby est au programme contre le Los Angeles Galaxy, actuel 5ème de la conférence Ouest.