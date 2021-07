MLS : Djitté à Austin, un transfert d’un genre nouveau

En quête de sérieux renforts en attaque, l'Austin FC a acquis l'attaquant sénégalais Moussa Djitté, a annoncé la direction du club mercredi. Tel qu'annoncé sur Football365 Afrique, le transfuge de Grenoble a signé un contrat de trois ans (assorti d'une année d'option) avec la franchise du Texas. L'acquisition de Djitté par Austin FC fait suite aux déclarations publiques récentes du club sur son besoin en attaque après avoir confirmé que son avant-centre d'origine marocaine Danny Hoesen raterait le reste de la saison en raison d'une blessure à la hanche. De plus, le club texan traverse une importante disette offensive en n'ayant marqué qu'une seule fois lors de ses sept derniers matches. Austin FC est actuellement 17e en MLS pour les buts attendus (expected goals), mais 26e pour les buts marqués ; ce qui place le xG du club à 6,91 buts, soit le pire du moment en MLS.

Djitté occupera une place sur la liste de l'Initiative MLS U22. Lancée officiellement au début de la présente saison, cette initiative a pour but d'encourager les clubs MLS à investir davantage sur des jeunes joueurs à prix raisonnables afin de les revendre plus tard avec une réelle valeur ajoutée ou plus-value. Chaque club est donc autorisé à signer un maximum de trois joueurs de moins de 22 ans (limité à un seul joueur si le club compte trois joueurs désignés âgés de plus 24 ans), dans les limites du cap salarial, qui ne seront pas entièrement comptabilisés dans le budget du club. C'est ainsi qu'un élément faisant partie de l'initiative U22 verra seulement à peu près le tiers de son salaire compter dans le budget, libérant ainsi de l'argent pour acquérir d’autre joueurs. Le salaire annuel ne doit toutefois pas dépasser le maximum comptant sur la masse salariale pour un seul joueur, soit 612.500$.

Âgé de 21 ans, Moussa Djitté a inscrit 15 buts et deux passes décisives en 67 apparitions (47 titularisations) avec Grenoble, club de Ligue 2. Il a précédemment joué pour le club suisse du FC Sion, où il a inscrit quatre buts en 25 apparitions (16 titularisations). Après avoir commencé sa carrière professionnelle au sein de l'ASC Niarry Tally en première division sénégalaise, la recrue a également représenté son pays aux niveaux U-20 et U-23.

« Nous sommes ravis d'accueillir Moussa à l'Austin FC », a déclaré le directeur sportif Claudio Reyna dans le communiqué officiel du club. « C'est un jeune joueur prometteur avec une bonne marge de progression et un bel avenir devant lui. Alors que nous continuons de travailler fort pour ajouter des joueurs de qualité à notre effectif, nous pensons que Djitté est prêt à contribuer dans l'immédiat à la progression du club. » « Je tiens à remercier Austin FC de m'avoir donné cette opportunité, a répondu Djitté. Je suis impatient de représenter mon nouveau club et de jouer devant les supporters dans cet environnement incroyable qu'est le Q2 Stadium. »