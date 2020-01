Javier Hernandez est en passe de quitter l’Europe pour retourner sur le sol nord-américain. L’ancien joueur du Real Madrid devrait s’engager dans les prochaines heures avec le Los Angeles Galaxy, où il remplacera numériquement Zlatan Ibrahimovic. La franchise américaine s’est résolue à payer les 9M€ (plus de 3M€ de bonus) demandés par le FC Séville pour son joueur aztèque.

Chicharito pour faire oublier Ibra et Giovani

Les autres détails de ce deal n’ont pas filtré, mais il se murmure que Chicharito va devenir le joueur mieux payé de la Major League Soccer. A LA, il essayera de faire oublier son compatriote Giovani Dos Santos, passé par ce club entre 2015 et 2018. Chicharito, qui compte 109 capes avec son pays, devrait être d’un grand apport à sa nouvelle formation, lui qui a joué dans trois grands championnats européens, avec plus de 350 matchs à son compteur.