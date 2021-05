La franchise de l’Inter Miami, qui évolue en MLS et est détenue par la star anglaise David Beckham, va devoir passer à la caisse et payer la somme de 2M€. L’annonce émane de la Ligue américaine de football qui, après une enquête approfondie entamée il y a deux mois concernant l’effectif du club, a jugé que plusieurs opérations de renforts ont été bouclées de manière illégale, avec des paiements non justifiés.

Matuidi n’est pas sanctionné



Parmi les joueurs qui étaient concernés par cette investigation il y a le Français Blaise Matuidi. L’ancien parisien avait bénéficié de conditions salariales avantageuses en étant considéré « désignated player ». Or, cela a abouti à un excédent au niveau des salaires versés puisque le Mexicain Rodolfo Pizarro et les Argentins Matias Pellegrini et Gonzalo Higuain étaient aussi dans le même cas. Notons cependant que les joueurs en question n’ont écopé d’aucune sanction.



L’information a été confirmée vendredi à travers un communiqué de la Ligue : « « La MLS a sanctionné l'Inter Miami qui a contrevenu aux directives en matière de conditions salariales pendant la saison 2020, concernant Blaise Matuidi et Andres Reyes. Une amende de 2 millions de dollars (1,6 million d'euros) est infligée au club et une autre de 250.000 dollars (205.000 euros) au copropriétaire délégué Jorge Mas. En outre, Paul McDonough, directeur sportif de l'Inter Miami au moment des infractions commises, a été suspendu de toutes fonctions jusqu'à la fin de la saison 2022 ».