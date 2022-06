Le Sporting Kansas City a recruté l'attaquant nigérian William Agada (Hapoël Jerusalem), a annoncé le club de la MLS ce jeudi. Âgé de 24 ans, Agada occupera une place sur la liste internationale et sera officiellement ajouté à la liste de SKC lorsque la fenêtre de transfert secondaire de la MLS s'ouvrira le 7 juillet prochain. Cela signifie qu'Agada sera disponible pour faire ses premiers pas en MLS contre le CF Montréal deux jours plus tard.



"Je suis tellement excité de rejoindre le Sporting KC, a déclaré Agada dans le communiqué officiel du club. C'est un rêve de jouer pour un club comme celui-ci et j'espère venir aider l'équipe à obtenir du succès. C'est une excellente opportunité pour moi et j'ai hâte de performer devant les fans à Kansas City."

Un joker venu d'Israël

Natif de Bauchi au Nigeria, William Agada est le deuxième joueur africain issu de la Premier League israélienne à s'engager avec le Sporting Kansas City, après l'Ethiopien Gadi Kinda. Son arrivée avec le club du Kansas s'explique par le fait que son joueur désigné vedette Alan Pulido sera absent pour le reste de la saison 2022 après avoir subi une opération au genou. Agada a inscrit 37 buts au cours de ses quatre saisons (122 matchs disputés) en Israël, dont trois avec l'Hapoël Jérusalem et une avec l'Hapoël Haïfa, où il fut prêté pendant la saison 2020-21.



Le SKC est actuellement 12e de la Conférence Ouest en MLS, loin d'une place pour les éliminatoires, avec 4 victoires, 9 défaites et 4 nuls. Toutefois, il s'est récemment qualifié pour les demi-finales de l'US Open Cup, où il affrontera l'équipe du championnat USL, le Sacramento Republic.